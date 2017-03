Lembit Ulfsak 2015: see on nii suur võit, et edasi ei julge unistadagi

Äsja USA-st Kuldgloobuste galalt naasnud näitleja Lembit Ulfsak annab täna õhtul juba Draamateatris etenduse. Telefoniintervjuus "Aktuaalse kaamera" kultuuriuudistele ütles Ulfsak, et juba esimest korda stsenaariumit lugedes sai ta aru, et "Mandariinidest" võib hea film tulla.

Sellisest eduloost, et film esimese Eesti filmina nii Kulgloobuse kui ka Oscari nominatsiooni pälvib, ei osanud Ulfsaki sõnul aga keegi meeskonnast unistada.

"Mis on selle filmi süžee juures nii universaalne, mis läheb korda nii paljudele inimestele?" küsis ERR-i ajakirjanik.

"Ameerikas ütles üks väga kuulus kriitik, et see on lihtne ja südamesse minev ja nii ongi," vastas Ulfsak.

Küsimusele, kuidas ta hindab teisi konkureerivaid filme nagu "Ida" ja "Leviathan" ning kas "Mandariinidel" on üldse lootust võita, vastas Ulfsak, et lootust oleks olnud ka seekord Kuldgloobuse galal võita ning lootus on kindlasti ka järgmine kord.

"Ma nimetaks seda, mis siiamaani on toimunud, juba nii suureks võiduks, et siit edasi ei julge unistadagi, sest edasine sõltub ju nendest inimestest, nendest akadeemikutest, kes seda otsustavad. Näinud olen ma ainult "Idat", mis on väga kultuurne ja korrektselt tehtud film, aga mulle tundub, et meie film on ikka palju liigutavam ja naturaalsem," rääkis Ulfsak.

"Te just tulite kuldgloobustelt ja kohe on ilmselt jälle minek sinna mandrile. Mis tunne on osaleda sellistel glamuursetel filmiüritustel osaleda, Eestis selliseid ei ole?" küsis ERR-i ajakirjanik.

"Eks ta üks ebaloomulik nähtus on, aga see käib ilmselt selle eduga kaasas ja supereduga kaasas, nii et ega mul mingit isu küll sinna minna ei ole, aga kui partei ja valitsus käsib, siis lähen," teatas Ulfsak.