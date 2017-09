Kultuuriportaal soovitab: "Stalker" ETV2-s

Nimetu linna lähedusse tekib ühel päeval ala, kus ei kehti füüsikaseadused, inimesed jäävad kadunuks ja toimub muudki salapärast. Tsooniks kutsutud piirkond suletakse ja kes sinna läheb ja vahele jääb, riskib mahalaskmise või vanglakaristusega. Kuid ka Tsoon ise võib nõuda su elu.

Stalkerid on mehed, kelle jaoks Tsoon on kinnisidee, eluviis ja elatusvahend. Filmi peategelane, keda kutsutakse samuti Stalkeriks, viib inspiratsiooni kaotanud Kirjaniku ja endaga salaplaani kaasas kandva Professori Tsooni, et leida sealt ruum, kus võivad täituda kõik unistused.

Film "Stalker" on näiliselt minimalistlik ulmefilm, mis on südames hoopis psühholoogiline rännak enda eesmärkide ja parema elu suunas. Lisaks võtab "Stalker" ette pseudo-intellektuaalsuse ja kättemaksuprintsiibi, mattes selle aga müstika ja pideva ohutunde alla. Film on inspireeritud vendade Strugatskite raamatust "Väljasõit rohelisse", mis jõudis hiljuti sarja "Punane raamat" vahendusel taas Eesti lugejateni.

Oluline on kindlasti ka see, et suur osa Tarkovski suurteosest on filmitud tegelikult Eestis. Jägala joa hüdroelektrijaama ümbruses toimusid Tsooni võtted, samuti on linnakeskkond oma halluses ja jaheduses filmitud üles Rotermanni kvartalis.

"Stalker" on ood inimlikkusele, mis väljendub kolme mehe mõtetes, tunnetes ja läbielamistes. Film on ETV2 ekraanil 25. septembril kell 22:20.