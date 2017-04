Tartus ja Tallinnas näeb Hayao Miyazaki retrospektiivi

Tartus toimub retrospektiiv 20.-24. aprillil. Näitamisele tulevad kõik Hayao Miyazaki täispikad animafilmid:

"Cagliostro loss" ("The Castle of Cagliostro", 1979)

"Tuulte oru Nausikaa" ("Nausicaa of the Valley of the Wind", 1984)

"Taevaloss" ("Castle in the Sky", 1986)

"Minu naaber Totoro" ("My Neighbor Totoro", 1988)

"Kiki kulleriteenus" ("Kiki’s Delivery Service", 1989)

"Porco Rosso" (1992)

"Printsess Mononoke" ("Princess Mononoke", 1997)

"Vaimudest viidud" ("Spirited Away", 2001)

"Howli liikuv kindlus" ("Howl’s Moving Castle", 2004)

"Ponyo mäe otsas" ("Ponyo", 2008)

"Tuul tõuseb" ("The Wind Rises", 2013)

Tallinnas näeb neist kuut filmi. Vaata täpsemalt SIIT.

Hayao Miyazaki on animatsioonižanri tipptegija, kelle poole sajandi pikkune karjäär on kogunud tohutult austajaid nii läänes kui idas. Miyazakile on omane imekaunis pildikeel ja filmimaailmad, milles segunevad reaalsus ja maagilisus ning vastanduvad looduslikud ja tehislikud keskkonnad. Narratiivi osas meeldib autorile mängulisus ja uute võimaluste otsimine: tema filmides puudub enamasti klassikaline kangelase ja antikangelase vastandamine ning tegelased on pigem keerukad, iseenda sees vastandlikud ja mitmekülgsed, mitte mustvalgelt positiivsed või negatiivsed. Ära tasub märkida ka Miyazaki filmide feministlik mõõde: tihti on peategelased tugevad naised või tütarlapsed, kes on ise oma õnne sepad ega allu traditsioonilistele soorollidele.

Kui läänemaailmas peetakse joonisfilme sageli ebaõiglaselt vaid lastele või noortele suunatud teosteks, siis Jaapanis kannab animatsioon universaalset väärtust, mille üheks väljapaistvamaks esindajaks ongi Miyazaki. Tema värvilised ja fantaasiarikkad maailmad pakuvad hulgaliselt avastamisrõõmu ja mõtlemisainet ka täiskasvanutele, puudutades sotsiaalkriitilisi ja ajaloolisi teemasid ning ammutades jaapani folklooripärandist motiive ja tegelasi neid vajaduse korral oma filmide jaoks tõlgendades ja kohandades.