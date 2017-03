Mikko Silvennoinen filmist "Tom of Finland": see on perefilm

Veebruari lõpus jõudis Soomes kinodesse film "Tom of Finland", mis räägib geikunstnik Touko Laaksoneni ehk Tom of Finlandi elust. "OP" uuris soomlastelt endilt, mida see Soome 100. sünnipäevaks valminud linateos neile tähendab.

Soome Instituudi kultuuriprogrammi juht Anna Laine selgitas "OP-is", et Tom of Finland on rahvusvaheliselt üks tuntumaid soomlasi, keda teatakse juba 1960. ja 1970. aastatest. "Tema kunst on selline, mida keegi teine ei oska ega julge teha ning seetõttu on ta soomlaste jaoks väga tähtis," sõnas Laine ja kinnitas, et ta tunneb Soome juubeliaastal uhkust, et on võimalus kinolinal näidata, milliseid suuri inimesi nende seas on olnud.

"Film "Tom of Finalnd", mille lavastas Dome Karukoski, räägib Touko Laaksoneni elust," rääkis Eurovisiooni Soome kommentaator Mikko Silvennoinen Soome 100. sünnipäevaks loodavast filmist ja lisas, et linateose tegevus algab sõjaga ja jõutakse 1980. aastateni. "Maalitakse pilt Toukost kui suurest Soome kangelasest, aga et olla suur kangelane, pead sa olema ka sõjakangelane, mida rõhutatakse filmis korduvalt," tõdes ta ja kinnitas, et kujutatakse seda masendust, kuidas Tuoko Laaksonen ei saa olla tema ise, aga ka seda rõõmu, kui ta märkab, et tema kunst on maailma geide jaoks väga palju tähendanud.

Silvennoineni jaoks oli üllatus, et filmi oli arusaamatult vähe seksi. "Kui Tom of Finlandi kunst on erootiline, seks on nii mänguline ja kuidagi lähedal, siis filmis seda peaaegu ei olegi," ütles ta ja tõdes, et see on perefilm, kus halvimal juhul on vägivalda. "Palju on näidatud seda kohta, kus Touku tapab sõjas Vene sõduri ja seda, kuidas politsei peksab homosid."