Aare Toikka "Don Quijotest": teose kude on tegelikult püdel

Aare Toikka ütles "OP-ile" antud intervjuus, et Cervantesi "Don Quijote" ei ole dramatiseeritav. "Teose kude on tegelikult püdel, seal on leitavad väga mitmed dramaatilised etüüdid, aga ükski neist ei kõlba selleks, et teha üks õhtut täitev dramaatiline struktuur," sõnas lavastaja ja lisas, et tema taotlus oli luua oma struktuur, aga jääda Cervantesile truuks. "Ma ei tahtnud võltsida, aga selleks, et mitte võltsida, pidin võltsima."

Teatrikriitik Kadi Herküli arvates on Cervantesi "Don Quijotes" olemas inimese algolemus. "Inimese ratsionaalne-irratsionaalne, alahoidlik ja samas üllas pool," selgitas ta ja tõdes, et Aare Toikka mõte teos lavale tuua tundus talle äärmiselt põnev ja kaasaegne. "Tänases ajas kipume me unustama oma väärtusi, need on hästi tagasiplaanil."

Herküli jaoks on Toikka lavastuses üks suur küsimus. "Don Quijote tundub mulle lavastuses algusest lõpuni hull," selgitas ta ja lisas, et see võtab tema arvates ära Cervantesi valu, ilu ja suuruse. "Niisugune natukene patoloogiline situatsioon ei ole teatris kuigi huvitav."