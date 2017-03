Laupäeval algab IV vanamuusikafestival "Ceciliana"

Nagu ikka on olulisel kohal nii hinnatud õppejõudude kui ka tudengite koostöö erinevatest kõrgkoolidest. Toimub noorte muusikaõppurite klavessiinikonkurss ning tähistatakse Euroopa vanamuusika päeva.

"Vanamuusikafestivali Ceciliana teeb eriliseks see, et ta on tudengikeskne ja meie akadeemiakeskne. Püüame luua uusi sidemeid teiste muusikakõrgkoolidega, mis omakorda on tähtis osa õppetööst ja oluline ka kunstilises tegevuses laiemalt. Festival annab võimaluse nii meistrikursuste kui ka ühiste musitseerimiste kaudu, kus tudengid koos õppejõududega väljapoolt ja meilt, kohe praktikas ennast ühiselt proovile panna.," kirjeldas festivali kunstiline juht, Eesti muusika- ja teatriakadeemia varajase muusika keskuse juhataja ning hinnatud interpreet Imbi Tarum.

Vanamuusikafestival Ceciliana toimub 21. märtsini Tallinnas, enamik kontserte on publikule tasuta.

