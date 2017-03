Okupatsioonide muuseum saab kaks korda suurema püsinäituse

Kuue kuraatori koostöös valminud ekspositsioon avab suuri ajaloolisi protsesse läbi üksikisiku kogemuste ja läbielamiste. Inimsusevastaste kuritegude ruumi üks emotsionaalsemaid lugusid on Hans Luige oma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kellelt tänasel päeval meie püsiekspositsioonis on üks puhvaikajope, millega ta Eestisse tagasi pöördus Siberist, mis on ka siin näha. Tänases ekspositsioonis kaob see oma loo ja erilisusega ära, uues püsiekspositsioonis inimsusevastaste kuritegude osas on ka filmivaatamise koht, kus Hans Luik räägib tegelikult oma mälestusi ja kogemusi, kuidas ta 1941. aasta suvel viidi oma emaga ja kõigest sellest, kuidas ta lõpuks läbi imelise elu Eestisse tagasi sai," ütles kuraator Martin Andreller.

Kuraator Aro Velmet näeb iseseisvuse taastamise ajajärku kui Eesti viimase saja aasta kõige olulisemat ühiskondlikku liikumist. Kui tavaliselt jutustatakse seda lugu läbi rahvaliikumise juhtfiguuride, siis uus ekspositsioon läheb rohujuure tasandile.

"Kui ühes ürituses osaleb väga palju inimesi, siis on seal väga palju erinevaid vaateid sellele, mida see vabadus tähendab, mida tähendab üks rahumeelne revolutsioon," selgitas Velmet.

Lisaks peahoone ekspositsioonile avab muuseum Pagari tänaval KGB kongid, mis jätkavad isiksusevastaste kuritegude lugu. Muuseumi uueks nimeks saab Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu.