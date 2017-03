Teatrid ühinevad Eesti sajandaks sünnipäevaks

President Kersti Kaljulaid ütles teatripiletit vastu võttes, et oma vabaduse eest tuleb võidelda iga päev, aga seda võib teha ka lustiga ning teatrite kingitus tuletab seda meelde, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Lapsed ja lapselapsed on õnnelikud, kui me selle rahuliku ja rõõmsa oleviku neile alles hoiame. Tänan teid seda meelde tuletamast," lausus ta.

Alates eelolevast augustist kuni 2018. aasta juulini tuleb igal kuul publiku ette üks Eesti Vabariigi elukümnendist inspireeritud lavastus.

Mõtte teatrite paari panemisest ja sajandit läbivast lavastuste sarjast käis välja Elmo Nüganen. "Iseenesest oleks põnev, et kui lähed vaatama lugu, mis räägib 1930ndatest, siis kas sa tajud mingit 1930ndate hingust ja mõtteviisi või 1940ndate hingust. Kui see mõte sündis, siis see oli see, mis meid kõiki inspireeris," selgitas Nüganen.

Loosi tahtel tekkinud teatripaarid võivad esmapilgul mõjuda ootamatult, kuna koos hakkavad töötama nii suuruselt, sisult kui ka maailmavaatelt erinevad trupid. "Tõesti, mida saab ühist olla suurel ooperiteatril ja alternatiivsel väikelaval? Esiteks on töö mentaliteet sama ja teiseks me teeme koos teatrit ja kohe hakkasid jooksma ideed, see on tähtis, idee peab olema," rääkis Kanuti Gildi SAALi kunstiline juht Priit Raud.

Esimene lavastus sarjast "Sajandi lugu" pealkirjaga "Revolutsioon" esietendub augustis ning selle toob välja teater NO99 koos välispartneritega.