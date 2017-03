Londoni raamatumessil on kohal Eesti kirjastajad

Üritusel on kohal ka Eesti kirjastajad, kuigi ootamatut edulugu selline üritus ilmselt kaasa ei too, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Sellistele üritustele tulevad inimesed, kes on juba kursis sellega, mida esinejad seal teevad. Juhuslike läbijalutajatega ei pruugi kontakti tekkida, aga need, kes meid on märganud juba, selline esinemine kinnistab seda kuvandit," lausus lastekirjanik Piret Raud.

Euroopa suurim raamatusündmus toimub Londoni olümpia messikeskuses ning algas täna.