Päeva video: Tommy Cash - "Surf"

Tommy Cash tuli välja uue looga "Surf", mis on kõlvatum, mürasem ja silmapaistvam kui kunagi varem. Eesti oma Tyler the Creator.

Oleks vist kohe paslik hoiatada, et kui teil on liiga tugev moraalitunne, nilbused ei istu ning üldse meeldib pigem siivas kunst ja muusika, siis võib selle uudise kinni panna ja video vaatamata jätta. Kohe päris tõsiselt.

Sest video, mille lavastajaks on Tommy Cash ise, ei jäta kujutlusvõimele kuigi palju ruumi. Kaudsed seksuaalsed viited paistavad silma igast kaadrist, kuid see ei ole palagan, vaid pigem kaval ninanips vaatajale. Tugev sotsiaalne sõnum - kõik saavad kahe minuti ja neljakümne sekundi jooksul vastu hambaid - paneb piinlikust tundma, kuna enamik kõlvatud kontaktid tekivad vaataja peas, mitte ekraanil. Kujundeid ja detaile on palju, ühest vaatamisest ei piisa.

Liskas videole, mis kindlasti saab avalikus ruumis suurema tähelepanu osaliseks, on märkimisväärne ka lugu ise. Peatamatu bassilaviin müriseb ja väristab läbi kogu keha, Cash ei tõsta enda vokaali esile, vaid keerab peale müraefekte ning viskab enda vokaalosad kuhugi sinna intensiivse biidi vahele. Loos ei toimu ka mingit erilist arengut, pinge on kogu ulatuses õhus, kuni järsku on kõik läbi.

Tommy Cash muutub iga looga aina paremaks. Kuhu edasi?