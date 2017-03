Londoni Kuningliku Ooperi mängukavas alustab ballett Pärdi muusikaga

Märtsikuu on taas olnud rikas Arvo Pärdi muusika ettekannetest mitmel mandril, seekord vähemasti üheteistkümnel maal Ühendriikidest Austraaliani ning Euroopa tuntud saalides kuni Londoni Kuningliku ooperimajani välja. Tänasest on seal mängukavas ballett Pärdi muusikale.

Järgnev on kommentaar Arvo Pärdi keskuse kodulehe „Ettekannete“ lingil avaldatud teabele tema muusika esitustest maailmas.

Läti Raadio koor viibis pikemal kontserdireisil Hollandis. 1.- 11. märtsini anti kokku 9 kontserti, neli esimest kontserti koos orkestriga Sinfonietta Rīga, igal õhtul neist üheksast oli ka Arvo Pärdi teoseid kavas. Koori kunstilise juhi Sigvards Kļavaga vaheldumisi dirigeeris orkestriga õhtuid siin ka Kaspars Putniņš, tulnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori pikalt reisilt Põhja-Ameerikasse, kus samuti palju kordi Arvo Pärdi muusikat esitati. 1. III esinesid Läti koor ja orkester Rotterdami kuulsas kontserdimajas De Doelen, Arvo Pärdilt kavas „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“, „Nunc dimittis“ ja „Adam's Lament“, juhatas Kaspars Putniņš. Selles programmis oli veel vaid šoti helilooja James MacMillani kantaat „Seitse viimast sõna...“ Järgmised kontserdid: 2. III Amsterdami Muziekgebouw (vt eelmine kava), 3. III Enschede muusikakeskus (vt 1. III), 4. III Groningeni De Oosterpoort (vt 1. III); alates 5. III Haagis a cappella kontserdid Sigvards Kļava käe all, autoriteks Pärdi kõrval Pēteris Vasks, Ériks Ešenvalds, Einojuhani Rautavaara, Valentin Silvestrov, Per Nørgård, 7. III, 8. III Tilburgi kontserdisaalis, 9. III Heerlenis, 11. III juhatas viimast kontserti Amsterdami Muziekgebouw's Sigvards Kļava ning Pärdilt kavas „Da pacem Domine“, „Virgencita“ ja „Nunc dimittis“.

Oslo Filharmooniaorkestri õhtul Norras kõlas 2. märtsil „Fratres“, juhatas Stefan Solyom, samal päeval ka Londonis kammerkoorilt Ad Libitum „The Woman with the ...“ Julian Collingsi juhatusel. Oslo FO peadirigent on neljandat hooaega peterburglane, 40-aastane Vassili Petrenko. 3. III kontserdid: Kasseli Waldorfi-koolis „Peegel peeglis“, „Fratres“ ja „Scala cromatica“; Brüsseli Planetariumis „Nunc dimittis“ (Flaami Raadio koor, dir. Stéphane Denève); 4. III UK-s Newburys kavas „21st Century Man“ laulis The Cecilian Consort „Magnificati“, juhatas Janet Coxwell; USAs Waltoni keskuses Fayetteville'is (AR) kõlas „Fratres“ Paul Haasi juhatusel; Austraalias Sydneys St Mary katedraalis tõi Thomas Wilson publiku ette Pärdi „Passio“, kordus samas 10. III, kaastegev ansambel Omega.

Pühapäeval, 5. märtsil toimusid kõik kolm ettekannet USAs: Floridas Tallahassee's kõlas „Fratres“, esitasid juba 19-aastasena NY Filharmoonikute solistiks olnud Simone Porter (viiul) ja Armen Guzelimian (klaver); Musica Viva NY laulis „Nunc dimittist“, juhatas Alejandro Hernandez-Valdez, kontserdipaik New Yorkis All Souls Church; Beaufort'i kunstikeskuses (SC) esitasid „Mozart-Adagio“ Jeewon Park (klaver), Tessa Lark (viiul), Edward Arron (tšello) ning kordavad kava 16. III Columbia Museum of Art'is (SC). 6. III Baleaari saarte konservatooriumis Palmas (Hispaania) oli ettekandel „Stabat Mater“, „L'abbé Agathon“ ja „Silouan's Song“, laulis Studium Aureum, juhatas Carlos Ponseti. Kontsert oli pealkirjaga „21. sajandi müstika“.

Harukordne esitus leidis aset 7. märtsil Sitsiilias Palermo Teatro Massimo suures saalis, kus teatri orkester ja koor astusid üles Gabriele Ferro käe all: „Greater Antiphons“ (2016) Itaalia esiettekandes ning „Da pacem Domine“. Neeme Järviga ühevanune Ferro on praegu Napoli San Carlo ooperiteatri muusikajuht ning esimene külalisdirigent Palermos.

Tšehhide Pavel Haas Quartet jõudis oma pikal reisil Saksamaale Dortmundi ning mängis ka seal 9. märtsil „Fratrest“. Uppsala Kammerorkestri kavas Rootsis oli „Kui Bach oleks mesilasi...“, juhatas Stefan Klingele.

Pühapäeval, 12. märtsil oli USAs Seattle'is (WA) ettekandel „Berliini missa“, kontserdipaigaks Trinity Parish Episcopal Church, laulis Seattle Bach Choir, juhatas Anne Lyman. Pärdi see teos kõlas samal päeval ka Oslos, lisaks veel „Magnificat“, ettekandjaks Kor-i-Oslo koos keelpillidega, juhatas Tom Wiklund. Selles kavas nime all „Klangen fra Estland“ esitati veel Urmas Sisaski neli laulu hümnitsüklist „Gloria Patri“, kontserdipaik Torshov kirke. 15. märtsil oli taas kuulda Pärti Amsterdami Muziekgebouw's: Dudok Kwartet Amsterdamist mängis „Fratrest“.

Siinne ülevaade lõpeb Londonis: üle pikema aja on alates 16. märtsist Kuninglikus Ooperis mängukavas balletietendus Arvo Pärdi muusikal. Suurel laval on seitsmel õhtul kuni 24. märtsini inglise koreograafi Christopher Wheeldoni 25 minutit kestev ballett „After the Rain“ „Tabula rasa“ ja „Peegel peeglis“ 'eleegilisele muusikale' (kavalehelt). See on keskmine vaatus kolmeosalisest lühiballettide õhtust. Mängib Londoni Kuningliku ooperimaja orkester Koen Kesselsi juhatusel, orkestri kontsertmeistriks Sergei Levitin. Balleti solistide koosseis on vahelduv, 16. III õhtul tantsivad Marianela Nuñez, Thiago Soares, Claire Calvert, Nicol Edmonds, Itziar Mendizabar ja Ryoichi Hirano. „After the Rain“ esietendus 2005. aastal, looduna New York City Ballet'le George Balanchine'i mälestusprogrammi jaoks. Lühiballett koosneb kahest osast, millest esimene on seade kolmele paarile, teine osa, mis on eriti populaarseks saanud, on aga pas de deux („Peegel peeglis“).