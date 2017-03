Rahvusraamatukogu vajab remonti, maksumus on üle 50 miljoni euro

Kui tuleohutussüsteem 1991. aastal koos ülejäänud hoonega valmis sai, oli tegemist tehnika viimase sõnaga, vahendas "Aktuaalne kaamera". 25 aastat on möödas ja aeg on seal ruumis seisma jäänud. Rahvusraamatukogu haldusjuht Andrei Gladkov sõnas, et keegi ei tea, mis siis juhtub, kui need süsteemid alt veavad, "Me ei taha selle peale isegi mõelda," ütles ta ja lisas, et süsteem iseenesest toimib, aga amortisatsioon annab tunda. "Kolmkümmend aastat on ikkagi kaks eluiga nende süsteemide jaoks."

Hoone ehituskvaliteet annab oma ajale kohaselt soovida, seda reedavad praod vundamendis ja seintes. Hea akustikaga amfiteater, kus võiksid toimuda teatrietendused ja kontserdid, seisab juba pikemat aega kasutuseta. Rahvusraamatukogu direktori Janne Andresoo sõnul võib tänaseks öelda, et on mitu piirkonda, mis seisavad raamatukogus kasutuseta. "Kui vaatame amfiteatrit või väliterrasse, mis on ilusa vaatega ja võiksime need väga hästi integreerida raamatukogu kasutusse."

Raamatukogu on viimastel aastatel küll jupikaupa korrastatud, kuid hoone vajab terviklikku lähenemist. Kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits sõnas, et ilma fassaadite on remondi maksumus 30 miljonit eurot. "Mõistlik on teha seda etapiti, piltlikult öeldes tsoonide kaupa, et ei peaks Rahvusraamatukogu sulgema," ütles ta ja lisas, et sellist summat riigieelarvest kohe leida on väga keeruline,

Kultuuriministeerium esitab Rahvusraamatukogu investeeringuvajadused märtsis ja aprillis toimuvale riigieelarve arutelule.