Linnateatri lavale jõuab Eesti-Soome ühislavastus "Macbeth"

Algses näidendis ennustavad nõiad peategelasele kuningakrooni, mille saavutamiseks tapavad nad koos naisega kuninga ning käivitub veriste mõrvade ahel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Soome lavastaja Antti Mikkola ei tegele oma loos aga kuningatega, vaid teda huvitab võimuiha mehhanism ja anatoomia üldisemalt. "Kas me võime leida türanne ka enda ümber, näiteks tööl või harrastustega tegeledes?" küsis Mikkola ja lisas, et selle näidendi puhul tõuseb esile, et kõike seda juhtub ühiskonnas laiemalt.

Macbethi lugu on kirjutatud üle 400 aasta tagasi ning eesti keelde on seda tõlgitud kolm korda. Linnateatri lavastuses on kasutatud peamiselt Jaan Krossi ja Kulno Süvalepa tõlkeid, kuid Antti Mikkola on kirjutanud juurde ka uusi lõike.

Antti Mikkola "Macbethi" kunstnik on Karmo Mende ja mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad. Esietendus toimub 18. märtsil Tallinna linnateatri Põrgulaval.