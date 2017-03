Tartu kunstimuuseumi värske näitus tegeleb Venemaa tabuteemadega

Seitset Venemaa noort kunstnikku ja üht kunstnike rühmitust ühendav kaasaegse kunsti näitus tegeleb küsimustega, mis ei ole Venemaal ametlikult küll keelatud, ent tekitavad siiski ebamugavust, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Venemaa kunstnike positsiooni paradoksaalsust ilmestab Artjon Loskutovi absurdsete ja apoliitiliste loosungite aktsioon "Monstratsioon", mille eest on kunstnikku korduvalt vahistatud, ent mis tõi talle ka riikliku kunstipreemia. Kiiresti areneva rahvusvahelise karjääriga Aslan Gaisumov käsitleb enda sõnatus videos "Volga" põgenemise teemat, rääkides loo sellest, kuidas ta 22 aastat tagasi jättis koos perega maha oma kodumaa Tšetšeenia.

Kuraator Julia Polujanenkova sõnul tekitavad näituse teemad ebamugavust ka eestlaste seas. "Kindlasti karistuse teema või vanglate teema, mulle tundub, et meie seltskonnas on vähe räägitud stigmast, mis tuleb selle kogemusega ja selle adaptsiooniga, mis oleks vaja teha inimese jaoks, kes on tulnud lastekodudest või vanglatest," sõnas ta.

Näitus "Ebamugavad küsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt" jääb avatuks 28. maini 2017.