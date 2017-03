naistEST uurib okupatsioonide muuseumis naiste õigusi

16. märtsist kuni 27. aprillini linastub Okupatsioonide muuseumis naiste õiguste teemalises üritustesarjas #naistEST neli dokumentaalfilmi Prantsusmaalt ja Põhjamaadest, mis vaatlevad nii naisliikumise ajalugu üldiselt kui ka üksikisiku vaatevinklist. Linastused on tasuta.

16. märtsil kell 18 näeb prantsuse dokumentaalfilmi "Mehed ja naised", mis räägib naiste ja meeste õigustest üle terve maailma. Film on prantsuse keeles, ingliskeelsete subtiitritega.

30. märtsil kell 18 linastub unikaalsetel arhiivikaadritel põhinev "Astrid", mis on dokumentaalfilm Astrid Lindgreni elust. Astrid Lindgren on üle kogu maailma tuntud kui lastekirjanduse uuendaja. Kuidas mõjutas aga noort naist Astridit aeg, milles ta elas, ja normid, mis sel ajal kehtisid? Kirjaniku ja hilisema arvamusliidrina suutis ta nii aega kui meie mõtteviisi pöördumatult muuta. Film on rootsi keeles, ingliskeelsete subtiitritega.

11. aprillil kell 18 vaatajate ette jõudev "Pikk tee" räägib Taani naisliikumise ajaloost alates 1900. aasta paiku tegutsenud sufražettidest ja 1970. aastate naisõiguslastest queer-feministide ning tänapäeva noorte naiste ja meesteni välja. Režissöör Mette Knudseni kohta on öeldud, et ükski teine filmirežissöör pole nii süvitsi läinud naiste elu uurimisega 20.-21. sajandi Taanis kui tema. Film on taani keeles, ingliskeelsete subtiitritega.

27. aprillil kell 18 linastub prantsuse dokumentaalfilm "Ole ilus ja vaiki", milles autor võtab luubi alla naiste koha filmimaailmas prantsuse ja ameerika filminäitlejannade näitel: oleksite te valinud sama ameti, kui te oleksite mees? Kas vananeval näitlejannal on filmimaailmas kohta? Kas te olete unistanud filmirežisööri ametist? Film on prantsuse keeles ingliskeelsete subtiitritega.

#naistEST raames on Okupatsioonide muuseumis kuni 30. aprillini avatud ka kolmiknäitus, kuhu kuuluvad Prantsuse fotograafi ja feministi Nicole Miqueli kolmest fotoseeriast koosnev "Cherchez la femme" ("Otsige naist"), Eesti ajaloolase Evelin Tamme koostatud näitus Marie Reisikust "Eesti naisliikumise juubeliaasta: Marie Reisik 130" ja Rootsi Instituudi koostatud fotonäitus "Feministliku välispoliitika teerajajad. Naised Rootsi diplomaatias alates 1632 kuni tänapäevani".