Koolon. Kadri Noormets ei kavatse loomingulist kriisi tunda

Noormets rääkis muu hulgas, et usub ruumipotentsiaali.

"Ma usun, et ruum ja keskkond, situatsioon, kui me asjadele tähelepanu pöörame, saavad meid aidata."

Ta lisas veel, et kokkupuude inimestega on tema tegemiste juures väga oluline. "Mul on olnud hästi konkreetsed murdepunktid, kui ma konkreetse inimesega kohtun. See tee on alanud abstraktsematest momentidest või kohtadest, aga edasi ma leian mingi võtmeinimese ja see mõjutab mind väga palju," sõnas ta.

Noormets ütles, et pole seni oma tegevuse juures veel loomingulist kriisi tundnud ning ei kavatse seda tunda ka.

