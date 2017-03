Rebeka Põldsam: Anu Põder lõi ainult konkreetsesse hetke

Näituse pealkirja esimene pool vihjab Anu Põdra armastusele õrnade, kaduvate materjalide vastu, nagu tekstiil, vaha, kips, seep, plast ja puit. Tema teosed muudavad aja jooksul värvi, deformeeruvad ja lagunevad, andes üha uusi tõlgendusvõimalusi, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Ta on öelnud, et ta 90ndatel tegi teadlikult selle lõpliku otsuse et ta loob just sellesse hetke ja et need asjad on just praegu need, mis nad on, et nad võivad vananeda. Ja neis on alati mingi väga-väga võimas emotsioon: melanhoolne, liigutav, armas, õrn," rääkis näituse kuraator Rebeka Põldsam.

Anu Põdra looming tegeleb pereelu, siseheitluste ja tundemaailmaga, tema teoseid läbib sageli embuse kujund.

"See embuse motiiv käib hästi pikalt läbi ja see õrnus selles embuses on asi, mida kunstis väga harva kujutatakse," täiendas Põldsam.

Kui varem on Põdra loomingut enamjaolt eksponeeritud oma ajastu raamides, siis kõnealusel näitusel saab esmakordselt Anu Põdra loomingut vaadata rahvusvahelises 20. sajandi naiskogemust kujutava kunsti traditsioonis.

Näitus jääb avatuks kuuenda augustini.

Kunstnikud: Anu Põder, Katrin Koskaru, Ursula Mayer, Ana Mendieta, Alina Szapocznikow, Iza Tarasewicz

Kuraator: Rebeka Põldsam

Kujundajad: Maarja Kask, Neeme Külm, Ralf Lõoke

Graafiline disain: Brit Pavelson, Koit Randmäe

Koordinaator: Triin Tulgiste

Näituse meeskond: Juta Kivimäe, Isabel Aaso-Zahradnikova, Kaie Kukk, Valmar Pappel, Andres Amos, Erki Nagla, konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut restauraatorid