Endla teatris lavastub "Peaaegu armastus"

Lavastaja Enn Keerd ütles, et lugudes näeme armastuse ootamatut ilmumist ja ka seda, kuidas seesama tunne äkki lahkub, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Me näeme teda minemas ja tulemas väga konkreetselt, aga me ei näe teda nagu toimimas. Ideaalset armastusseisundit me selles tükis väga ei näe. See ei tähenda muidugi seda, et autor peaks kuidagi osutama sellele, et armastust eksisteeri. USA kriitikud on nimetanud seda maagiliseks realismiks. Ja samas, žanrimääratlus on tal romantiline komöödia. Meie oleme küll natuke sellest kaugenenud ja valinud natuke kargema variandi: karge romantika," rääkis Keerd.

Näitleja Kati Ong ütles, et ühes lavastuses mitut erinevat karakterit teha on väga tore.

"Väga põnev on. Just leida neid vahendeid, mitte üle teha liiga palju neid karaktereid, et nad säilitaksid ikka sellise inimliku joone ja oleks toredad. Me üritame ikkagi mitte põristava r-i ja küüruga seljas neid mängida, vaid ikkagi mingeid iseloomuasju välja tuua. Selles suhtes ma loodan küll, et on erinevad," kõneles ta.