EKA Tulevikukunsti preemia I laureaat on Marco Laimre

Preemia eesmärk on tunnustada suurepärast õppejõudu, kes on olulisel määral panustanud uue kunstnikegeneratsiooni sirgumisse ja Eesti tulevikukunsti. Esimene Tulevikukunsti preemia laureaat on EKA fotograafia osakonna professor Marco Laimre, teatab kunstiakadeemia.

Marco Laimre on EKAs töötanud aastast 2005, tema juhtimise all on foto osakonnast arenenud üks akadeemia edukamaid ja produktiivsemaid osakondi, kust on tuult tiibadesse saanud märkimisväärne hulk uue põlvkonna kunstnikke (näiteks Marge Monko, Tanja Muravskaja, Krista Mölder, Ivar Veermäe, Taaniel Raudsepp, Timo Toots, Anna-Stina Treumund, Sigrid Viir, Paul Kuimet, Johannes Säre, Flo Kasearu jpt). Laimre töö professorina on toonud Eesti kunstimaastikule mitmeid kunstirühmitusi: Visible Solutions OÜ, Rundum, Umbrella Grupp, Inter Fenster, JIM.

Osakonna tegevus on käivitanud olulisi liikumisi Eesti kunstielus ja kultuurimaailmas – Marco Laimre juhtimisel alustasid fototudengid 2005. aastal Põhja pst 35 asuva hoone kohandamist ja ehitamist kunstigaleriiks. Algselt skvotina tegutsenud kunstipinnast kasvas välja praegune Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM). Samuti on Laimre Köler Prize’i preemianäituse idee initsiaatoriks. Koostöös EKA installatsiooni ja skulptuuri osakonnaga kutsuti ellu teinegi galerii - ISFAG (2013), mis tegutseb autonoomse kunstipinnana EKKM-i alal.

EKA kaal ja kaasarääkimisvõime siinsel kultuurimaastikul on Marco Laimre pühendunud ja intensiivsest õppejõutööst võitnud palju. Kõige enam on esiletõstmist väärt aga panus, mille õppejõud on andnud oma osakonna üliõpilaste ja osakonna arendamisse: individuaalne ja fokuseeritud suhtumine iga noore kunstniku kujunemisse ning erinevate strateegiate väljatöötamine osakonna parimal tasemel toimimiseks.

Teaduskond tunnustas ka vabade kunstide bakalaureuseõppe koordinaatorit Kairi Remmel-Lillebergi, kellele anti üle Hea Töötaja preemia kauaaegse ja pühendunud töö eest EKAs.