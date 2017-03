Kammerkoor Head Ööd, Vend kutsub kevadkontsertidele "Oremus"

Mõlemal päeval algab kontsert kell 18.

Tänavustel kevadkontsertidel keskendub koor palvele – esitusele tulevad Johann Georg Albrechtsbergeri missa D-duuris ning katkendid Urmas Sisaski teosest "Gloria Patri". Dirigendina asub koori ette Raul Talmar, orelil saadab Ene Salumäe.

Talmar rääkis, et Urmas Sisask kasutab oma "Gloria Patri" tsüklis vaid viit heli, mis on tuletatud meie planeetide tiirlemisperioodide arvutuslikest kõrgustest ning mis justkui on korduv palvete esitamine. Johann Georg Albrechtsbergeri koorimissa D-duuris aga kutsub kaasa pikemale meditatsioonile.

Kammerkoor Head Ööd, Vend sai alguse 2008. aastal Uku Uusbergi samanimelisest diplomilavastusest, koori peadirigent on Pärt Uusberg. Head Ööd, Vend on leidnud koorimaastikul tunnustust. 2013. aastal nimetati nad Eesti Kooriühingu poolt aasta kooriks ja nende teine helikandja "Õhtul" aasta kooriplaadiks. 2016. aastal ilmus koostöös keelpilliorkestriga Collegium Consonante Pärt Uusbergi autoriplaat "Õhtu ilu".