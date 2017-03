Renoveeritud Ugala teatrimaja avas külastajatele taas uksed

Ugala on pärast 13 kuud kestnud mastaapseid renoveerimistöid läbinud täieliku uuenduskuuri.

Ugala teatrihoone valmis 1981. aastal. Arhitektuurse lahenduse autorid on Irina Raud, Kalju Luts ja Inga Orav, sisekujunduse tegi Mait Summatavet. Samad arhitektid kaasati ka rekonstrueerimisprojekti koostamisse.

Ühtekokku oli Ugala teater oma kodumajast ära peaaegu kaks aastat. Kuna teatrimaja on muinsuskaitse all, näeb uus Ugala välja täpselt selline nagu vanasti, ainult et on palju ruumikam ja moodsam.

Maja avalavastus, Pedro Calderoni „Nähtamatu daam" on Lembit Petersoni lavastajaportfellis olnud juba mõnda aega, sest näivuse ja tõelisuse eristamise teema on tema hinnangul aktuaalne ka praegu, 350 aastat pärast näidendi kirjutamist.