Andres Dvinjaninov: üritame Zarah Leanderist aru saada

Andres Dvinjaninovi lavastuses "Zarah Leander" on laval Ingrid Isotamm ning Jaanus Tepomees.

Lavastaja ütles, et Leander on laulnud plaatidele sadu laule. "Ingrid kuulas neid plaate, mille Ilmari Saarelainen oli mulle suure pakina kaasa andnud. Ma arvan, et me kuulasime kuskil sada laulu läbi ja tegime nende hulgast valiku. Laulusõnad pidime paljudele ise kirjutama," rääkis Dvinjaninov.

Ingrid Isotamm arvas, et Leanderi lood kõlavad ka eesti keeles väga hästi.

"Loomulikult on neis saksa keeles jõudu rohkem, sest ta armastas väga konsonante ja saksa keeles on neid kõvasti. Eesti keeles on ta mahedam," sõnas ta.

Lavastus on sündinud Zarah Leanderi mälestuste põhjal.

"Me üritasime tegelikult Zarah Leanderist aru saada. Nii hästi kui see vähegi võimalik on. Sest ta on, oli ja jäigi 20. sajandi suureks legendiks, diivaks, aga ka mõistatuseks. Mis olid need motiivid tegelikult, miks ta 1936. aastal läks Berliini UFA-sse. Seda me siin räägime ja üritame aru saada," selgitas lavastaja.

