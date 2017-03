Valgas pandi alus muusikavideote festivalile

Valgalastest õde-venda Annika ja Rain Aunapu leidsid, et muusikavideote nautimiseks parim paik on nende kodulinna raudteejaama kaks saali, ja nii täpselt läkski. Festivalile saadeti kokku 107 videot, millest Rao Heidmetsa juhitud žürii valis ekraanidel näitamiseks 37.

"Eestis pole ühtki üritust, mis nii palju keskenduks muusikavideotele. Kuna see on meie esimene üritus, siis selgub siin Eesti viimase viie aasta parim muusikavideo," tutvustas korraldaja Rain Aunapu.

"Inimesed on videotega vaeva näinud ja tahavad, et suurem publik neid näeks. Tihti jäävad videod tegijate arvutitesse seisma," põhjendas korraldaja Annika Aunapu.

Arvesse võeti tööd, mille video tegijate või muusikute seas on eestlasi. Kuigi Eestis on häid režissööre ja artistid soovivad ikka oma loole juurde ka visuaalset poolt, on nii, et paljud neid videosid ei näegi, sest näitamisvõimalusi on vähe. Sotsiaalmeedias küll, kuid tehniliselt lihvitud pildist läheb seal palju kaduma.

"Eestis toodetakse aastas ligi 200 videot, mis on ju täiesti hullumeelne arv. Ja enamus eestlastest ju ei teagi seda, nad ei näe kõiki neid videosid. Eestis on neile ainult üks saade - Top 7 ETV 2-s," selgitas režissöör Sven Olters.

Žürii valis Eesti parimaks muusikavideoks Erki Pärnoja "Efterglow", mille autor on režissöör Ingel Vaikla. Publikupreemia pälvis Vlad Kerge video Cuba loole "Миллионы Огней".

"Oli selliseid väga sügavuti minevaid videosid ja ka väga palju pealiskaudseid," hindas žürii liige Tõnu Trubetsky.

"Kunagi oli nii, et ainult profid said teha, sest kaamerad olid kallid ja teised ei saanud neid endale lubada. Aga kui tuli Canon 5D, siis saab igaüks teha," selgitas žürii liige Hanno Samoson.

"Peab ütlema, et videod on tunduvalt mitmekesisemad kui nende heliline taust," oli žürii liige Peeter Volkonski kriitiline pigem laulude suhtes.