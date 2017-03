Tallinn Music Weeki filmiprogrammis näeb muusika ja poliitika põrkumisi

Muusikafilmidest linastub festivali avapäeval Andrew Dominiki dokumentaal "One More Time With Feeling" Nick Cave´i ja tema bändi The Bad Seeds albumi "Skeleton Tree" loomisest ja selle tagatubadest. Näha saab ka Oscari võitnud "Sugarmani" tegijate uut teost – Jaapani bändi X Japan uskumatut kultust jälgivat filmi "We Are X" ning Põhja-Korea fenomeni avavat linateost "Liberation Day" ehk Sloveenia grupi Laibachi topeltmängu totalitaarse propaganda instrumentidega. "Liberation Day" seansile järgneb kohtumine filmi tegijate ning Laibachi liikmete Ivan Novaki ja Mina Špileriga.

Kavas on ka kaks filmi, mis kannavad TMW tänavuse siduva teema ehk kestliku arengu sõnumeid. Prantsusmaal publikurekordeid purustanud ja möödunud aasta parima dokumentaali tiitli napsanud "Demain" lähtepunktiks on kõmuline uuring, mille väitel sureb enamik inimkonnast 21. sajandi lõpukümnendiks välja. Tehnoloogiaentusiasmi varjupoolele heidab pilgu režissöör Sue Williamsi film "Death by Design".

TMW filmiprogramm valmis koostöös Raadio 2 saatega "Kinovärgiga mandariin".

Filmide kava:

"One More Time With Feeling"

27.03 kell 21.00

Uus-Meremaa lavastaja Andrew Dominiki erakordne ja kriitikute poolt kõrgelt hinnatud dokumentaal räägib Nick Cave´i ja tema bändi The Bad Seeds albumi "Skeleton Tree" loomisest. Filmis näeb nii kontserte kui intervjuusid Cave’i, tema abikaasa Susie Bicki ning bändikaaslase Warren Ellisega. Kahe võimeka ja omanäolise kunstniku kohtumise tulemuseks on üks möödunud aasta kiidetumaid ning kindlasti üks poeetilisemaid ja liigutavamaid muusikadokke.

"Demain"

28.03 kell 21.00

Prantsusmaal publikurekordeid purustanud ja aasta parima dokumentaali tiitli napsanud filmi näol on tegu sissevaatega tulevikku. Mis oleks, kui näitaks hävivate vihmametsade ja nukrate pandakarude asemel hoopis midagi head – nutikaid lahendusi ja parimaid viise, kuidas keskkonna-alaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid sõlmpunkte lahti harutada? Lavastajad Cyril Dion ja Mélanie Laurent on võtnud oma loo lähtepunktiks maailmas hulgaliselt vastukaja saanud uuringu, mille väitel sureb enamik inimkonnast 21. sajandi lõpukümnendiks välja.

"Death by Design"

29.03 kell 21.00

Elame imelisel ajastul – iga elektroonikaseade toob nupuvajutuse kaugusele kogu maailma ning võib kindel olla, et peagi jõuab poelettidele uus ja veel vingem iPhone, mis võimestab ja vabastab kasutajat veelgi enam. Tarbimisajastu lõputu peo kasude kokkulöömise kõrval jäävad aga sageli tähelepanuta kaasnevad kulud ning kahjud. "Death by Design" heidab pilgu tehnoloogiaentusiasmi varjupoolele – nii sellele, mis toimub enne läikiva nutiseadme tarbija taskusse jõudmist, kui sellele, mis saab hiljem.

"We Are X"

30.03 kell 21.00

Oscari võitnud "Sugarmani" tegijad on välja kaevanud uue võimsa loo. "We Are X" räägib legendaarsest Jaapani visual key bändist X Japan. Õhtumaalastele pigem tundmatu grupeering on müünud üle 30 miljoni singli ja Kissi kurikuulus bassist Gene Simmonsi väitel on "maailma vägevaima bändiga". Trummisoolodega Jaapani sotsiopoliitika alustalasid kõigutanud X Japan’i liider Yoshiki Hayashi avatakse vaatajaile tõeliselt virtuoosliku ning ekstsenrilise, samas küllaltki katkise ja isiklikest deemoneist lõhestatud karakterina.

"Liberation Day"

1.04 kell 13.00

Üle-eelmisel aastal tõmbas kogu maailma tähelepanu uudis, et mingil veidral põhjusel kutsusid Põhja-Korea ametnikud oma riigi suurima püha puhul esimese lääne artistina sinna esinema Sloveenia industriaal-skandaal radikaalgrupi Laibachi. Norra kunstnik ja lavastaja, Morten Traavik ühes lätlasest kaaslavastaja Ugis Oltega jäädvustas raudse eesriide taga toimuva ka filmilindile. Tulemuseks raju ja vaimukas vaatemäng, mis ei räägi mitte ainult muusika ja poliitika põrkumisest, vaid kunstist, propagandast ja tõest laiemalt. Samas võib seda võtta ka lihtsa inimliku situatsioonikomöödiana kultuuride põrkumisest või hariva pilguheiduna paika, kuhu ükski reisifirma suviseid paketireise ei paku. Seansile järgneb kohtumine filmi tegijate ja peategelastega - külalisteks on režissöör Morten Traavik, produtsent Uldis Cekulis ja Laibachi liikmed Ivan Novak ja Mina Špiler.