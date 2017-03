Keelesäuts. Side- ja mõttekriips – mõlemad on olulised

Meie igapäevases kirjalikus keelekasutuses on kaks tegelast – sidekriips ja mõttekriips –, kes on väliselt üsna sarnased, aga ometi erineva tähendusega.

Segadus sidekriipsu ja mõttekriipsuga on suurenenud arvutiajastul. On veebikeskkondi, näiteks sotsiaalmeedia leheküljed või veebikommentaariumid, kus polegi võimalik mõttekriipsu kirjutada. Sama lugu on näiteks ka ühes levinumas e-postkastis Gmail. Nii on sidekriips pidanud sunniviisiliselt mõttekriipsu asendama hakkama.

Õigekirjareeglite järgi kasutatakse sidekriipsu sõnade kokku- ja lahkukirjutamiseks või lugemise hõlbustamiseks: e-post, Molotovi-Ribbentropi pakt, plekk-katus. Mõttekriipsu kasutatakse näiteks – nagu selles lauses siin – kiillause eraldamiseks. Või siis loetelu järel kokkuvõtva sõna ees: "Sidekriips, mõttekriips, kaldkriips – kõik nad on olulised." Oluline on teada, et mõttekriipsu kasutatakse sõna "kuni" asenduseks: aastatel 1990–2000, 2–4aastased lapsed, sealjuures tühikuid mõttekriipsu ümber ei panda.

Erinevalt veebikeskkondadest õnneks tänapäevased kirjutamisprogrammid võimaldavad mõttekriipsu kasutamist automaatselt või teatud klahvikombinatsiooni abil. Nii et kui tehnika vähegi võimaldab, ärgem siis mõttekriipsu unustagem.