Future Islands esineb oktoobris Tallinnas

Future Islands on praeguseks hetkeks avaldanud neli täispikka albumit – "Wave Like Home" (2008), "In Evening Air" (2010), "On the Water" (2011) ja "Singles" (2014). Pärast viimase albumi ilmumist on bändist saanud sündipopi ikoon. Sellele aitas kaasa ka tõeliseks hitiks saanud esinemine maailmakuulsas teleshows "The Late Show with David Letterman" looga "Seasons (Waiting on You)", mis oli ühtlasi valitud aasta parimaks palaks muusikaportaalide NME, Pitchfork ja Consequence of Sound ning ajalehe The Guardiani poolt.

Aprilli alguses ilmub Future Islandi uus stuudioplaat nimega "The Far Field". Värske album on salvestatud koos Grammy võitnud produtsendi John Congletoniga legendaarses stuudios Sunset Sound, kus on salvestanud varasemalt nii The Beach Boys kui ka Prince.

Uus Future Islandsi plaat väljendab bändi loomingu keskteemasid - emotsionaalses haavatavuses on jõudu, mis aitaks igaühele meist leida viisi naerda ja nutta samal ajahetkel, saades tänu sellele tugevamaks. Muusikute endi sõnul "The Far Field" justkui pöördub otse igas meist leiduva haavatud, kuid romantilise hinge poole.

Oma karjääri jooksul on muusikud andnud üle tuhande kontserdi ning uue turnee raames saabub bänd esmakordselt ka Eestisse. Kontsert toimub Tallinnas 27. oktoobril Rock Cafes.