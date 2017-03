Tallinna Linnateatris avatakse Kalju Orro juubelinäitus

"Kaljul on eriline oskus märgata hetki ja neid fotodele kinni püüda," sõnas Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa ja lisas, et seal, kus Linnateatris parasjagu midagi toimub, on Kalju alati kohal. "Ükski sündmus ei ole jäänud tal pildistamata. Kalju fotokogu suurusega võrreldes on tegemist küll tibatillukese näitusega, kuid loodetavasti juhib see siiski tähelepanu Kaljule kui aktiivsele teatrielu jäädvustajale ja arhivaarile," tõdes Põldmaa.

Kalju Orro on töötanud teatris juba 1978. aastast ning selle aja jooksul jäädvustanud fotodele erinevaid sündmusi, inimesi, ent mis peamine: erilisi hetki Eesti teatrielus. Tema aastate jooksul aina täienev fotokogu ulatub kümnete tuhandete eksemplarideni. Näitusele valitud fotodele on püütud erilised hetketabamused igapäevasest teatrielust – seda nii etenduse ajal kui proovis, koduteatris kui väljasõitudel, lava ees kui ka taga.

Näitus avatakse Kalju Orro 65. sünnipäeval 27. märtsil kell 13.00 Linnateatri Panso saalis. Näituse koostajad on Reet Aus, Siim Vahur, Katre Rohumaa ja Helen Männik.