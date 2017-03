Jaan-Eik Tulve ja Vox Clamantis esinevad vokaalmuusika festivalil Poola

Vokaalansambel Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel on kutsutud Poolasse Gdynia ja Gdański kultuuriüritustele, kus festivalil Muzyka XXL (9. märtsist 23. märtsini) alustatakse meistrikursustega ning lõpetatakse kontserdiga 22. märtsil.

Esmaspäeva, 20. märtsi pärastlõunal algab gregooriuse laulu interpreteerimise ja dirigeerimise meistrikursus Gdynia Filmikeskuse Morskie Oko saalis, mida juhatab Jaan-Eik Tulve ning kus kaastegev on tema ansambel Vox Clamantis. See on Polyhymnia Fondi korraldatud Gdynia vokaalmuusika päevade Muzyka XXL üks lõppüritusi.

Teisipäeval ja kolmapäeval, 21. ja 22. märtsil keskpäeviti toimub samasugune kursus Stanisław Moniuszko nime kandva Gdański Muusikaakadeemia Senati saalis. 22. märtsi õhtul järgneb Vox Clamantise kontsert Gdański Frantsiskaanide kirikus Jaan-Eik Tulve dirigeerimisel.

Kolmapäevase kontserdi kavas on ettekandel kuus näidet gregooriuse laulu eri tüüpidest, nende vahel aga heliloojate oopused, alustuseks Maurice Duruflé „Ubi caritas“, seejärel Arvo Pärdi „Ode VI“ suurtsüklist „Kanon pokajanen“, Cyrillus Kreegi „Psalm 141“, siis Arvo Pärdi „Morning Star“, „I Am the True Wine“ ja „The Deer's Cry“, Kreegi „Psalm 121“ ning kava lõpetamas Helena Tulve „Ole tervitatud, Maarja“ ja Tõnis Kaumanni (kes ise ka ansamblis kaasa laulab) „Ave Maria“.

Ligilähedaselt samasugust kava on Vox Clamantis tutvustanud varemgi mitmel rahvusvahelisel muusikasündmusel ning ka kodumail.

Poola festivali korraldajad on väga põhjalikult tutvustanud oma reklaamides, afiššidel ja veebis Eesti ansamblit, samuti selle asutajat ja kunstilist juhti Jaan-Eik Tulvet.

Aprilli algul teeb Vox Clamantis kaasa Eesti muusika päevadel, aprilli lõpul leiab aset ansambli esinemine täiskavaga Arvo Pärdi loomingust Praha Rahvusgaleriis Tšehhimaal.