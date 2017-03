Kreeka parim džässmuusik esitleb Eestis albumit

Koos Klampanisega musitseerivad pianist Kristjan Randalu ja löökpillimängija Bodek Jahnke. Albumi pealkiri "Chroma" tähendab kreeka keeles värvi, mis annab autori sõnul suuna ka muusika lahtimõtestamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Põhiline on see, mis defineerib inimese iseloomu. Chroma tähendab kreeka keeles värvi ja idee on selles, et iga inimene esindab spetsiifilist värvi, mis tekib läbi tema kogemuste, emotsioonide ja hirmude," selgitas Klampanis.

Kristjan Randalu ja Bodek Jahnkega seob Petros Klampanist pikaajaline muusikaline sõprus ja koostöö. "Ma arvan, et nad mõlemad on mu lemmikmuusikud. Me kohtusime üheksa aastat tagasi New Yorgis ja Podekiga mängime koos väga tihti. Kristjaniga kohtusin ma küll natuke hiljem, kuid ta on üks mu lemmikutest pillimeestest," kiitis Klampanis ja lisas, et naudib eestlastega koostööd.

Löökpillimängija Bodek Janke lisas, et Petros on üks tema lemmikkontrabassiste maailmas. "Tema muusika on läbimõeldud muusika, keerukam kui keskmine džässmuusika. Ja tugevasti seotud tema päritolumaaga, Kreeka ja Balkani juurtega," selgitas Janke.

Kontserdid toimuvad täna õhtul kell 19.00 ja kell 21.00 Philly Joe´s džässiklubis.