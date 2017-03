Janno Zõbini kolm soovitust Maailmafilmi festivaliks

"Uue riigi ehitajad" ("DIY Country"), rež: Antony Butts

Prantsusmaa

Ukraina sõjast, sellele eelnenud olukorrast ja selle järelmõjudest on tehtud lugematu arv dokke. Veel hiljuti levis Eesti kinovõrgus Vitali Manski liigutav "Suguvõsa", mis portreteeris üheaegselt režissööri vene- ja ukrainameelseid sugulasi.

Maailmafilmil linastuv „Uue riigi ehitajad“ eemaldub temaatiliselt privaatsest perekonnasfäärist ja vaid distantsilt sõda puudutavast tegevusväljalt. Vaataja leiab end äreva õhkkonnaga, konfliktsest ja vastuolusid täis Donetski rahvavabariigist. See on film "revolutsioonist" ning filmilindile mahub ka isehakanud riigiloojate korraldatud referendum.

Sõda on filmis kohal siin ja praegu, see peegeldub vastu nii inimeste mõtetest, otsustest kui otsesest käitumisest. Vägivalda ei ole välditud ega spetsiaalselt eksponeeritud, kuid režissööril on olnud võimalus see kinni püüda. Kuigi esiti on vaatajana raske mõista rahvavabariigis valitsevat nõukogudenostalgiat ning "revolutsiooni" elluviijadki mõjuvad pigem kalkide ja ebasümpaatsetena, laieneb sündmuste arenedes inimlik mõõde.

Filmi finaal on küll lohisev ja ülejäänud tervikust eristuv, kuid sisekaemus probleemidest pulbitsevasse Donetski rahvavabariigi ellu on väärt kinoelamus.

Film on vene keeles ja linastub ingliskeelsete subtiitritega

"Looduses" ("On The Wild Edge"), rež: Christopher Daley

Belgia

Filmi peategelane David ja ja tema naine Carolyn elavad Colorado edelaosa mägedes. Endise õhuväelasena on David leidnud eluviisi, mis aitab tal säilitada vaimset tasakaalu ja saada osa loodusest. Nimelt teeb mees pikki retki metsa ja peab jahti oma pika traditsioonilise vibuga.

„Looduses“ ei saa uhkustada tiheda sündmustiku või värvikate karakteritega. Ometi on Davidi ja tema naise lugu lihtne, sümpaatne ka üldinimlik. Lääne-Euroopa või Ameerika kontekstis võikski linateos toimida sarnaselt sellele, kuidas David näeb oma missiooni kirjanikuna. Inimestele, kes looduslähedasest elust kaugenenud on, tahab ta näidata selle võlusid. Paotada ust neile, kes ise ei pelga taolist elumuutust. Filmist ei puudu ka traagika, pikad monoloogid ja loodusplaanidega sobiv nukker muusika loovad südamliku meeleolu, mida kinos kindlasti kogeda tasuks.

Film on inglise keeles.

"Siberi ujuvhaigla" ("Siberian Floating Hospital"), rež: Tatyana Soboleva

Venemaa

Kui talv Siberis järele andma hakkab, seavad 20 arsti – peamiselt naised – end sisse erilisel ujuvhaiglaks ehitatud laeval, jättes maha oma pered. Kuue kuu jooksul sõidab laev läbi Põhja-Siberi, tuues meditsiiniabi kõige kaugematesse maakohtadesse. Kohalikud ootavad seda laeva, nende jaoks on arstid suure ja kauge maa esindajad. Arstide jaoks on see elumuutev seiklus, mis tekitab sõltuvust.

Pilt, mis arstidele avaneb ujuvlaeva pardalt, on liigutav ja südamlik. Paljude kohalike jaoks on arstiabi ja sellega seotud maailm endiselt võõras ja see tekitab muhedaid olukordi. Uudne ja põnev on filmi puhul just vaatepunkt, ujuvhaigla pardalt pole sellist sisevaadet hantide ja manside sotsiaalsesse ellu seni tehtud. Kindlasti üks festivali kõrghetki!

Film on vene keeles ja linastub ingliskeelsete subtiitritega.

Vaata kogu festivali kava siit. Maailmafilmi festival toimub Tartus 20. kuni 25. märtsini.