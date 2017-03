Räppar Azma: acapellas on mõnus häälega vigureid teha

"Väga huvitav oli. Mulle meeldis seda acapellas teha. Ma kodus räpin ka acapellas vahel, palju mõnusam on proovida nii oma häälega vigureid teha," ütles Azma AK kultuuriuudistele.

Naise häält ühiskonnas esindas Teele Lember.

"Sellist ühiskonnakriitikat ei ole, mis näeks ühiskonda tumeda, näotu monstrumina. Minu tekstid võivad kritiseerida teatud hoiakuid, mis teatud inimestel võivad vahel olla," sõnas luuletaja.

Luulemaratoni päevajuht oli äsja oma debüütromaaniga välja tulnud kirjanik ja luuleürituste sarja "Viimane neljapäev" eestvedaja Steven Vihalem. Tema jaoks on oluline anda inimestele võimalus end väljendada.

"Minu jaoks ta põimitsebki kokku osalt sellise ühiskonnakriitilise asja, osalt enesekriitilise, et aru saada, milline osa minul selles ühiskonnas on, mida ma kritiseerin. Samas ka väga paljuski meie võimustruktuuride, poliitikute, kapitalistide kritiseerimine, nendele tähelepanu toomine ja kindlasti religioosne luule – see on üks asi, mida ma teen südamest," ütles Vihalem.