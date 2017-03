Andres Maimik "T2 Trainspottingust": nostalgiline klassikokkutulek

Maimik kõneles esmalt "Trainspottingu" esikfilmist, mis on tänaseks saavutanud kultusstaatuse. Uue filmi kohta ütles ta aga nii:

"See on nostalgiline klassikokkutulek. Võtame samad tegelased ja toome 20 aasta pärast kokku ning vaatame, kuhu nad on omadega välja jõudnud."

Maimiku hinnangul tasus "Trainspottingule" järge teha küll.

"Järjefilmid toidavad esiteks fännibaasi uue materjaliga ning ikka on huvitav teada saada, mis tegelastest saanud on."

Uus film oli tema arust visuaalselt külluslik ja kujunditerohke. "Võib-olla oli seal liiga palju nostalgitsemist," tõdes Maimik.