HÕFFil esilinastub dokumentaalfilm Eesti videofilmihullusest

"Oleme kokku kogunud hulgaliselt infot 1980-1990. aastatest, mil Eestis ja eelkõige Tartus hakkas vohama tõeline videofilmihullus. Just tänu toona vaadatud sadadele filmidele jõudis läänemaailm esimest korda meile koju kätte,“ sõnab filmi üks kaasautoritest Lauri Hermann.

"Ennekõike tänu kolme Tartu mehe – Lauri Rõugu, Hannes Villemsoni ja Endel Valdase – eestikeelsete tõlgetega filmidele, mida muuseas eelistati venekeelsetele ja legendaarse "nohuse ninahäälega mehe“ pealelugemisele, rikastati tublisti ka eesti keelt. Lisaks keele uuendamisse antud panusele olid need tohutult mahlakad ja nauditavad tekstid, mida filmile mõnusa meisterlikkusega peale loeti," selgitas Hermann ja sõnas, et suurt rolli toonases filmielus mängis ka Rein Rosenbergi loodud Thalia videokino, mis oli saanud inspiratsiooni ühest Soome videokinost. "Thalia eeskujul hakkas kogu Eestis tekkima väiksemaid ja suuremaid kohti, kus lääne filme näidati, nagu seeni pärast vihma. See on võimsalt nostalgiline ajastu, mille kohta pole laiemas plaanis midagi säilinud; meie film püüab sellest ajaloost tükikese nüüd ka vaatajateni tuua,“ kinnitab Hermann.

„Tartu Video kroonikad“ esilinastub HÕFFil 28. aprillil algusega kell 21.45. Kohal on ka filmi autorid ning seansil on võimalik näha, kuidas sünnib ühe kunagise menufilmi eestikeelne tõlge.

Vaata ka klippe Tartu Video eestikeelse dublaažiga kunagistest menufilmidest:

HÕFFil näeb ligikaudu 30 täispikka filmi. Lisaks eri žanre koondavale põhiprogrammile näidatakse publikule ka nostalgiast retroprogrammi, jätkatakse friigi- ja B-filmidega ning oma kindel koht kuulub ka ekstreemfilmiseansile.