Koit Raudsepa kolm soovitust Tallinn Music Weekiks

Sløtface (Norra)

31. märts kell 17.30 Homeart

31. märts kell 23:45 Von Krahl

"Väga hea uus Norra bänd, kes on koos mänginud juba viis aastat," ütles Koit Raudsepp ja tõi välja, et ansambel on esmakordselt Eestis. "Nad mängivad energilist naislauljaga rocki, võib neid kutsuda indie-rockiks või pop-pungiks, kuhugi sinna vahepeale nad jäävad," sõnas ta ja lisas, et nad panevad hullu ka, kui hoogu satuvad. "Kuna TMW formaat näeb ette väga lühikest esinemist, siis nad annavad tuld nii nagu homset ei olekski."

Erki Pärnoja: Efterglow (Eesti)

30. märts kell 21.00 Sinilind

31. märts kell 16.30 Pallasti 16 kodukontsert

31. märts kell 22.30 Vaba Lava

01. aprill kell 17.15 Biit Me Record Store

"Parim instrumentaalmuusik ning parim ühemehebänd, kellel on ka bänd hetkel Eestis," selgitas Raudsepp ja nentis, et Pärnoja soololooming andis vägeva kunstiväärtusega hoiatuse juba paar aastat tagasi. "Nüüd näeb teda täies ilus ja valus nii festivalil Tallinn Music Week kui ka esimesel täispikal albumil "Efterglow", mis jõuab neil päevil poodidesse," kinnitas ta ja lubas, et see muusika kõlab hästi nii kontserdil kui ka salvestatud kujul.

NOËP (Eesti)

31. märts kell 20.45 Kultuurikatel

01. aprill kell 23.00 Venus Club

"Üks ja ainus NOËP, kes tutvustamist ei vaja ja vähe sellest, kuulsus käib temast juba ammu ees," sõnas Koit Raudsepp ja tõi välja, et lugu "Rooftop" on saanud meeletult palju kontakte sotsiaalmeedia, striimimisjaamades, internetis ja raadiotes. "Mõlemad NOËPi kontserdid on tähelepanuväärsed, esimene toimub Kultuurikatlas, kus ta paneb suure saali EDM-pauku, teine esinemine on Venus Clubis, mis on Tallinn Music Weeki jaoks täiesti uus lava."