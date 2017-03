"OP" jagas soovitusi Maailmafilmi festivaliks

"Perm-36. Mõtisklus" (Venemaa)

Režissöör: Sergei Kachkin

"Vangilaagritest, mida Stalini režiimi ajal hakati mööda Siberit laiali paigutama, on ainult üks kompleks küllalt terviklikult säilinud, ning selles filmi tegevus toimubki," selgitas Margus Haav "OP-is" ja tõdes, et lugu saab poole filmi pealt täiesti uue pöörde. "Tulevad asjalikud ja pühendunud mehed punalippudega, seisavad selle koonduslaagri kõrval ning väidavad tõsimeeli, et sellist asja ei ole olnud, see on lihtsalt provokatsioon," sõnas ta ja lisas, et neokommunistidel jätkub sellise asja võitmisest kas lollust või tõelist pühendumust.

"Need, kes hüppavad" (Taani)

Režissöörid: Estephan Wagner, Moritz Siebert, Abou Bakar Sidibe

"Tegu on väga erilise, võimsa ja emotsionaalse filmiga, mis puudutab poliitiliselt väga rasket teemat," ütles antropoloog Carlo Cubero ja selgitas, et filmi sündmused leiavad aset Marokos. "Marokos asub Hispaania enklaav, linn nimega Melilla, kuhu lähevad sageli Aafrika migrandid, kes tahavad suunduda Euroopasse," sõnas ta ja lisas, et kui oled üle tara saanud ja Melillas sees, siis oled juba põhimõtteliselt Euroopas. "Võid paluda asüüli ja saad hakata taotlema ametlikku elamisluba."

Cubero sõnul seisneb filmi erilisus selles, et operaatoriks oli üks migrant ise. "Üks inimene, kes elas laagris, sai filmi tegijatelt kaamera ning tänu sellele pakub "Need, kes hüppavad" elamust, milleni minu arvates ei pääse ükski ajakirjanik või filmitegija," kinnitas ta ja tõdes, et see on lugu otse inimestelt. "Mees ise jutustab oma lugu, samal ajal pingutades oma eesmärgi saavutamise nimel."

"Häiritud normaalsus" (Taani)

Režissöör: Christian Sonderby Jepsen

"Tegemist on Taani filmiga, mille peaosas on 24-aastane Jacob, kes põeb haigust, mida kutsutakse tserebraalparalüüsiks," ütles Margus Haav ja nentis, et kui mõelda, et hoolimatus on omane eelkõige postsovetlikule ühiskonnale, siis filmis selgub, et see pole tõsi. "Jacob kõnnib ühel Kopenhaageni kesksetest väljakutest ja see haigus on selline, et aeg-ajalt keha ei kuula lihtsalt sõna, ta kukub maha pikali ja keegi ei aita teda püsti," sõnas Haav ja lisas, et seda on väga kurb vaadata. "Ei teki üldse küsimustki, et sellel noorel mehel hakkab peas keerlema küsimus, kas temasugusel ongi üldse õigus elada."

Maailmafilmi festival toimub Tartus 20. märtsist kuni 25. märtsini.