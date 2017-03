Laurentsius: mulle meeldivad kõrges kunstis ebapopulaarsed teemad

Laurentsius on kunstnik, kes teeb oma loomingut nii, et tal endal on alati põnev, teatas "OP". Sama lugu juhtus klassikalise loodusmaaliga, mis läbi tema pintsli omandab täiesti uue tähenduse.

Laurentsius alustas 25 aastat tagasi maastikumaaliga ja nüüd on ta seal mingis mõttes tagasi. Miks maastiku juurde tagasi pöörduda, küsis "OP".

"Maastikumaal on mulle alati südamelähedane olnud. Ma olen lihtsalt vahepeal teistele radadele läinud. Mulle meeldivad kõrges kunstis ebapopulaarsed teemad. Viimati olid näiteks lillepildid, enne seda portreed. Ma võtan selle žanri ette ja proovin sellest teha midagi, mis toimiks kaasaegses kunstis," rääkis Laurentsius.

Vaal galeriis on vahemikus 17. märts kuni 13. aprill avatud Laurentsiuse näitus "Roosa puu", kus ta esitleb ühte portreed ja ühte lillemaali varasemast ajast, et illustreerida seda, mis eelnes. Kõiki uusi teoseid võib liigitada loodusmaalideks ning see on kunstniku järjekordne eksperiment, et ergastada ja läikima lüüa üks tolmumaiguline žanr.

Tiit Pääsuke rääkis, et Laurentsius kasutab neis maalides kõiki vahendeid, mida ta omal ajal koolis õppis.

"See käekiri on tuttav ja need vahendid on niisugused, mida tänapäeval noored kunstnikud ei kasuta. Tol ajal olid maalikateedris veel mõned akadeemilise koolkonna esindajad nagu professor Viidalepp ja olid ka moodsad mehed nagu Ando Keskküla. See tähendas, et mees sai korraliku tehnilise hariduse. Tänapäeva maal on lapidaarne ja kerge vaadata, aga raske aru saada. Tema pilt on suhteliselt raske vaadata, aga kerge aru saada," kõneles Pääsuke Laurentsiuse loomingust.