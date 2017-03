AK kultuuriuudised heitsid pilgu kunstiakadeemia tulevikuhoonesse

Kunstiakadeemia vana hoone lammutati juba seitse aastat tagasi ning terve selle aja on kooli erinevad osakonnad olnud killustunud. Seetõttu oli ka arhitektide jaoks kõige olulisem märksõna sünergia loomine, vahendasid AK kultuuriuudised.

"See, et nad saavad kasutada ühiseid sissepääse hoonesse, neil on ühisruumid, ühisauditooriumid, mida nad saavad ristkasutada, neil on söökla, raamatukogu, galerii ja ka stuudiote ala, loob koolist ühtse ja juhuslikke kokkupõrkeid võimaldava ruumi," sõnas Joel Kopli KUU arhitektidest.

Sünergia tekkimist hõlbustab avatud ja valgusküllane uusehitis, mis ühendab omavahel hoonetekompleksi ajaloolised osad.

Õppetöösse toovad uue kvaliteedi metalli-, puidu- ja klaasitöökoda, mida võivad meistri valvsa silma all kasutada kõikide erialade tudengid.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis avatakse kunstiakadeemia uus õppehoone 2018. aasta sügisel.