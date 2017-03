Rein Oja Lembit Ulfsakist: ta ei määrinud mett moka peale

Rein Oja ütles "Ringvaatele", et Lembit Ulfsak oli viimati Draamateatri laval umbes aasta tagasi.

"Me võime ju kõigeks valmis olla, aga kui niisugune uudis tuleb, siis see on ikka šokk. See tunne on mul samamoodi nii värske, emotsioone on väga raske kirjeldada. Me oleme ühes garderoobis nii palju koos rääkinud, igasuguseid jutte nii teatrist, kirjanduses kui perekondadest, lastest, lapselastest. Garderoob on ju näitlejale teatud mõttes teine elu. Seal toimub peaaegu sama, mis kodus, ainult et teiste inimeste vahel."

Oja rääkis veel, et Lembit Ulfsak oli aus ja otsekohene inimene.

"Mõnikord ütles halastamatult. Ta ei määrinud mett moka peale, oli suhteliselt lakooniline. Kui midagi öelda oli, siis ta ütles selle välja. Ta ei armastanud väga suurt tähelepanu. Talle ei meeldinud suured tunnustused ega pidulikel vastuvõttudel käia. Pärast etendust, vähemalt viimasel ajal, lahkus ta küllalt kiiresti koju. Ta ei jäänud sageli isegi esietenduste pidudele. Ta oli pereinimene," kõneles Oja.

Päris esimene lavastus, milles Rein Oja Ulfsakiga koos mängis, oli 1994. aasta "Härra Punttila ja tema sulane Matti", kus Ulfsak kehastas Punttilat ja Oja Mattit.

"Ühed näitlejad saavad armastatuks, teised ei saa. Filmirežissöörid armastasid teda rohkem kui väga paljusid teisi. Temaga oli ilmselt väga hea koos töötada," arvas Oja. Tema sõnul oli Lembit Ulfsak oma viimastel aastatel rahulolev ja rõõmus.