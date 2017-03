Kaarel Kuurmaa: Triin Ruumet loob muusikaga filmile teise kihi

Triin Ruumet sai Eesti filmi- ja teleauhindade galal oma mängufilmi "Päevad, mis ajasid segadusse" eest kamaluga tunnustatud. Režissöör sõnas, et dokumentaalfilm arenes välja nimetatud mängufilmi tegemise perioodil.

"Me otsisime Võrus filmilokatsioone ja siis me sattusime peategelase peale, kes hakkas seda lugu välja rullima. Siis rullus sealt ka teine tegelane välja," jutustas Ruumet.

Eesti Filmiinstituudi filmiekspert Kaarel Kuurmaa kiitis Ruumeti uut dokumentaali.

"Ma mäletan seda, kui Triin selle projekti esitas "Eesti lugude" ideevooru, siis seal oli juures väike videolõik sellest keskkonnast ja ääretult siirast, ilusa hingega peategelasest nimega Ago. Näidismaterjal oli niivõrd veenev, et sellest võiks saada väga vahva ja puudutav Eesti lugu. Triinus on ka väga ilusat kujundikeele taju. See, kuidas ta ühendab filmi pildi ja muusika: ta loob muusikaga filmile teise kihi. Siin on kasutatud Vennaskonna lugusid, mis teevad selle loo väga kõrgeks ja lisavad sellele poeesiat," sõnas ta muu hulgas.