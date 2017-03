Arvo Volmer dirigeerib taas Brasiilias São Paulo sümfooniaorkestrit

Tegemist on São Paulo Riikliku sümfooniaorkestriga (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP), mida Eesti dirigent on ka varem juhatanud. Kõigepealt sattus Arvo Volmer São Paulosse Põhja-Saksa Raadio (NDR) sümfooniaorkestri külalisreisi dirigendina 2013. aasta sügisel ning kutsuti seejärel São Paulo oma orkestri ette 2015. aasta suvel (kavas Sibelius, John Adams ja Beethoven).

OSESP-i peadirigendiks on 2012. aastast hästituntud ameeriklanna Marin Alsop. Just nüüd teatas orkestri eestseisus, et Marin Alsopi sealset peadirigendi lepingut on pikendatud 2019. aastani. Teatatakse tunnustavalt, et ta on orkestri ees juhatanud juba 118 kontserti, mis on toimunud 11 Brasiilia linnas ja ka välismail viies väga kuulsas Euroopa saalis. São Paulo orkestrit on tema käe all kuulamas käinud enam kui 270 tuhat inimest! (Huvitav oleks vahel mõne teisegi orkestri puhul niisugust toredat teavet lugeda).

Seekord on São Paulos juba rohkem Eesti märke, kui ainult dirigent Volmer – ettekandel on ka Arvo Pärdi Sümfoonia nr 3. Volmer on selle kavaga publiku ees neljal korral, sest lisaks kolmele kontserdile 23.-25. märtsi õhtul Sala São Paulo's toimub esimese kontserdipäeva hommikul samas saalis avatud orkestriproov publikuga, kohal koos dirigendiga ka pianist Kirill Gerstein.

Kontserdikava alustab Wolfgang Amadeus Mozarti "Maurerische Trauermusik" KV 477, esimest osa jätkab Arvo Pärdi Sümfoonia nr 3 (1971), mis on teatavasti pühendatud Neeme Järvile ja Volmer märgib selle rahvusvahelise ettekandega ka Neeme Järvi tänavust juubeliaastat.

Õhtu teises osas kõlab Sergei Rahmaninovi Klaverikontsert nr 2 c-moll op. 18. Solistiks on kutsutud kõrgelthinnatud Venemaalt pärit pianist Kirill Gerstein (sünd. 1972), kes peamiselt elab praegu Ühendriikides. Mitmete tunnustuste hulgas on ta saanud kõrgeimana Gilmore'i pianismiauhinna USAst. Ta on eriliselt hõivatud ning pidevalt lendab mitme mandri vahel, esinedes orkestrite solistina ning ka sooloõhtutega: märtsis näiteks New Yorkis ning USA Durhamis, Bostonis, Kopenhaagenis, São Paulos ja Kölnis, orkestritega repertuaaris Brahmsi, Tšaikovski, Busoni ja Rahmaninovi klaverikontserdid.

Mitmel mandril tegutseb ka Eesti dirigent Arvo Volmer. Paljude austusväärsete külalisesinemiste kõrval on ta peadirigent olnud Soomes, Austraalias (oma

Adelaide'i orkestriga on ta esinenud ka New Yorki Carnegie Hallis), praegu aga Itaalias Bolzano ja Trento Haydni orkestri juures, samuti pikemaid aegu võtmepositsioonidel koduses Eestis, ERSO ning Rahvusooper Estonia kunstilise juhina.