Arvo Pärdi Keskuse uue hoone ehitus saab alguse

Uue maja valmimine teeb võimalikuks avada keskus kõigile huvilistele ning tutvustada Arvo Pärdi loomepärandit nii omamaisele publikule kui ka Eesti külalistele mitmekülgse programmiga. Arvo Pärdi Keskus avab uksed 2018. aasta sügisel.

„Uus hoone annab võimaluse ellu viia erinevaid Arvo Pärdi loominguga seotud tegevusi, olles terviklik isikuarhiiv ning uurimis- ja õppekeskkond, mille põhiline märksõna on loomine ja loomingulisus. Võimalik on viia läbi haridusprogramme ja meistriklasse, anda kõrgel tasemel kontserte ja juhatada muusikat kuulama. Loodame, et keskusest kujuneb loominguliste kohtumiste ja teadmiste omandamise paik, mis on avatud kõigile, kel on huvi muusika vastu,“ sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

Ta lisas, et eesmärk on luua kõrgetasemelise arhitektuuriga ja ainulaadne hoone, mis on kooskõlas Arvo Pärdi muusika ja tema loomingulise hoiakuga.

Uue keskusehoone pindala on 2348 m2 ning sinna tuleb arhiiv, raamatukogu, 140-kohaline auditoorium, näituseala, videoruum, õppeklassid ja töötajate ruumid. Ehitusmaterjalidena kasutatakse looduslikke materjale: klaasi, puitu ja betooni ning hoone saab tänapäevased taastuvenergia süsteemid.

„Meie jaoks on suur au olla Arvo Pärdi Keskuse ehitaja ning see on suurepärane võimalus teha koostööd maailmas tuntud arhitektidega,“ ütles ASi Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar.

„Meie eesmärk on sobitada arhitektide töö parimal moel Laulasmaa männimetsa nii, et lõpptulemusega võiks rahul olla nii tellija, kohalikud elanikud kui ka keskuse tulevased külalised. 2017. aasta lõpuks on valmis põhikonstruktsioonid ning peahoone suletud karbi kujul. Järgmisesse aastasse jäävad veel sisetööd ning heakorratööde lõpetamine,“ kirjeldas Somelar ehituse kulgu.

Arvo Pärdi Keskuse uue hoone arhitektid on Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano Hispaania arhitektuuribüroost NietoSobejano Arquitectos, S.L.P, kelle võistlustöö „Tabula“ tunnistati 2014. aastal rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võitjaks. Arhitektide sõnul on hoone inspireeritud Arvo Pärdi muusikast ning on püütud leida tasakaalu kerkiva moodsa arhitektuuri ja ümbritseva looduskeskkonna vahel. Hoone ideekonkursil osales arhitekte 24 riigist ning nende seas oli mitmeid nimekaid arhitektuuribüroosid.

Hoone ehitusprojekt valmis koostöös arhitektuuribürooga Luhse & Tuhal Eestist. Arvo Pärdi Keskuse uue hoone ehitust rahastab Eesti riik.

Arvo Pärdi Keskuse eesmärk on Arvo Pärdi loomepärandi ja tema sõnumi elushoidmine ja lahtimõtestamine.