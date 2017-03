HÕFF ei sobi Haapsalu pastorite arvates kuurortlinna kuvandiga

Pastorid tahavad, et Haapsalu linn lõpetaks festivali rahalise toetamise. Nii Haapsalu linnapea kui ka festivali korraldajad usuvad aga, et HÕFF on väärtuslik osa linna kultuurielust. Haapsalu baptistikoguduse pastor Eenok Palm sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et temani on jõudnud info, et noored inimesed ei saa HÕFFi tõttu oma kodus und ja näevad õudusunenägusid. "See on tõsine signaal."

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et talle ei ole teada, et HÕFFiga oleks aastate jooksul probleeme olnud ja tema arvates on festivalil oma koht Haapsalu kultuurielus. Suklese sõnul pole plaanis toetust viimasel hetkel ära võtta. "Kuna see avaldus on tulnud kuu aega enne HÕFFi, siis me võtame selle avalduse teadmiseks ja festival saab Haapsalu linnalt selgi aastal toetust," selgitas Sukles.

HÕFFi kunstilise juhi Maria Reinupi sõnul on festivali programmis väga eriilmelisi filme ja nende eesmärk ei ole esitleda õudust või vägivalda kui nähtust kunstina. "Tegelikult on justkui vastupidi, see on olnud kunsti püüd näidata ja kultiveerida seda elu osa, mida me varjame, millest me ei räägi, mida me kardame ning mis tekitab küsimusi," tõdes Reinup ja lisas, et neil on olnud igal aastal hea koostöö kohalike noortega, kes on ürituse korraldamisel suureks abiks.

HÕFFi korraldajad kutsuvad pöördumise teinud pastoreid osalema festivali ajal avalikus diskussioonis. Tänavune Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28.-30. aprillini Haapsalus.