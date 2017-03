Arvo Pärdi keskuse arenduseks eraldatakse täiendavalt 2,2 miljonit eurot

Kultuuriminister Indrek Saar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Arvo Pärdi keskusele lisaraha leidmine 2018. aasta riigieelarve positsiooni ei mõjuta. Maarjamäe lossi renoveerimistööd ning Endla teatri tehnopargi vahetus valmivad juba sel aastal ning vabanev summa suunatakse Arvo Pärdi keskuse ehitusse. "Valitsuskabineti otsus toetada Arvo Pärdi keskuse rajamist pärineb 2014. aastant ja kui miski siin päikese all on kindel, siis see, et ükski ehitus ei saa valmis selle eelarve raames, mis on esialgselt kavandatud," sõnas Saar.

Arvo Pärdi keskuse südameks on arhiiv, mis koondab endas kogu helilooja loomepärandit ning sellega seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. Keskus tegutseb praegu hoonetes, mis pole arhiivitöö jaoks ette nähtud ning neli aastat tagasi alustati uue hoone planeerimist. Hoone ehitusmaksumuseks kavandati esialgu viis miljonit eurot. Eelmisel aastal läbi viidud ehitushanke parim pakkumine oli aga poolteist miljonit suurem. Keskuse rajamise kogumaksumus jääb veidi alla üheksa miljoni euro.

Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo selgitas, et nad on teinud ehituse ettevalmistustöid ning nüüd läheb ehitus lahti. "Ehitus peaks kestma 14 kuud ja järgmise aasta mais peaks maja valmis olema," sõnas ta ja tõdes, et siis saab tegeleda sisustamise ja kolimisega.

Keskuse arhitektuurse lahenduse autor on hispaania arhitektuuribüroo Nieto Sobejano Arquitectos S.L.P. Hoone ehitus läheb maksma 6,69 miljonit eurot.