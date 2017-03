Kultuuriministeeriumi töörühm hakkab ajakohastama teatrite rahastust

Kahekümne aastaga on Eesti teatrimaastik põhjalikult muutunud, juurde on tulnud palju uusi teatrivorme ning teatrite rahastamist reguleeriv etendusasutuste seadus ei vasta enam Eesti reaalsele teatrisituatsioonile.

Kultuuriministeerium kutsus kokku töörühma, et töötada välja ajakohane rahastamismudel, milles arvestatakse ka repertuaariteatritest erinevate teatrivormide olemasolu.

Esimesel kohtumisel osalesid erialaliitude ja teatriorganisatsioonide esindajad. Ministeeriumi teatrinõuniku sõnul on eesmärk muuta rahastamise alus üheselt mõistetavaks.

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli tõdes "Aktuaalses kaameras", et seaduse mõte ei ole valdkonnale raha juurde tuua. "Seaduse mõte on pigem ikkagi see, millistel alustel valkdkonnas toimivaid etendusasutusi rahastatakse, et see oleks kõigile üheselt mõistetav."