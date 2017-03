Augustibluus avalikustas esinejad

Loomulikult on esindatud ka kogu kodumaise bluusi paremik eesotsas Tanel Padar Blues Bandiga.

Festivali programmijuhi Raul Ukareda sõnul on 24. Augustibluusi esinejaterivi läbi aegade kaalukaim. "Ootame sel korral Haapsallu bluusimaailma absoluutsesse tippu kuuluvaid staare, keda varem pole õnnestunud festivalile meelitada," selgitas Ukareda.

Duke Robillardi puhul on tegemast maailma ühe enimhinnatud kitarristiga, keda ka BB King on nimetanud üheks suurtest kitarristidest. Maailma prestiižseimal bluusmuusika gaalal The Blues Music Awards on Duke Robillardi nimetanud parimaks bluusikitarristiks suisa neljal aastal järjest ning 2007. aastal nomineeriti ta ka Grammy auhinnale plaadiga "Guitar Groove-a-rama". Ta on kuulunud legendaarse The Fabulous Thunderbirdsi koosseisu, andnud kontserte koos Bob Dylaniga ning salvestanud koos Jimmy Witherspooni, Pinetop Perkinsi ja Tom Waitsiga. 68aastane Robillard on on kitarrist, bändiliider, laulukirjutaja, laulja, produtsent ning bluusimaailma elav legend, kes mänginud palju ka jazzi, svingi ning rock'n roll'i.

42-aastane Eric Gales on Ameerika bluusifenomen, andekas kitarrist ja imelaps, kes võttis esimest korda pilli kätte juba 4-aastaselt. Gales mängis juba noorena Hendrixit nagu Hendrix ja bluusi nagu suurmeistrid ning võitis oma esimese bluusiauhinna 11-aastaselt. Viis aastat hiljem avaldas plaadifirma Elektra tema debüütalbumi, mis pälvis ülevoolavad ovatsioonid nii publikult kui kriitikutelt. Guitar World Magazine nimetas Eric Galesi 1991. aastal parimaks uueks talendiks ning 2015. aastal tõusis ta Gibson Guitarsi poolt korraldatud maailma parima kitarristi valimistel 4. kohale.

Aastal 2010 Tallinnaski esinenud Joe Bonamassa on öelnud: "Eric Galesi on üks parimaid, kui mitte parim kitarrist kogu maailmas". Gales'i iseloomustab silmapaistev kitarritehnika, väljendusrikkus vokalistina ning talle ainuomane blues-rock-kõla. 1994. aastal esines Gales legendaarsel Woodstocki festivalil koos Carlos Santanaga ning mängis sageli koos Jimi Hendrixi bändist tuntud Billy Coxi ja Buddy Milesiga, kellega koos osales ka aastal 2006. aastal palju kõmu tekitanud tribuutalbumi "The Band Of Gypsys Return" salvestamisel.

Tänavune festival Augustibluus toimub 4. ja 5. augustil Haapsalus ning kokku astub festivali kaheksale lavale ligikaudu 30 esinejat. Tänu aasta-aastalt kaalukamaks muutuvale programmile, märkimisväärsele publikuhuvile ja positiivsetele arvustustele paljudes muusikaväljaannetes, on Augustibluus saavutanud kindla koha Euroopa tunnustatud bluusifestivalide nimistus.

Festivali esinejaterivi täieneb pidevalt ning täpse ülevaate leiab festivali kodulehelt.