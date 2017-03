Tristan Priimägi HÕFFi konfliktist: teen vastuettepaneku valge daami ärakeelamiseks

"T2 Trainspotting" režissöör Danny Boyle

"Kuhu mujale me saaksime seda filmi liigitada kui nostalgiafilmide alla. Mul oli kogu aeg tunne, et ma pean pidevalt meenutama seda eelmist filmi ja see kõik tegelikult lõhkus selle rütmi väga ära. Isegi katkendid eelmisest filmist olid korduvalt taaskasutatud. Siis tekibki küsimus, et mis selle mõte on. Ma oleks oodanud pigem vähem sõltuvust sellest esimesest ja rohkem iseseisvust. Minu meelest kuulub see heliriba ka suures osas 90ndatesse oma ajakohasuselt."

"Elu" režissöör Daniel Espinosa

"Seltskond kosmonaute toob marsilt tagasi mingid proovid. Nad leiavad sealt mingisugused rakud, hakkavad neid kasvatama ja karistus on kiire tulema. Ühe lipu alla on siis koondatud jaapanlane, inglane, ameeriklane, venelane jne. See kõik käib niimoodi sujuvalt ja pehmelt ameeriklaste egiidi all, nagu see peabki hakkama käima tulevikus. Lisaks sellele kannab see endas selliseid ameerikalikke kristlik-konservatiivseid väärtusi. Nad võtavad elu loomise enda kätesse ja ehitavad sellest ainuraksest mingisuguse olendi. Elu võib Marsil olla, aga meil ei ole õigust selle üle otsustada."

"Õuduskassett" režissöörid Maria Reinup, Anri Rulkov ja Lauri Randla

"Tegemist on kolmest õuduslühiloost koosneva kogumikuga. Mul on hea meel, et on üles leitud Anri Rulkovi 2004. aasta film. Rulkov oli väga andekas filmitegija, kes suri väga noorelt. Selle tutvustuse tahaksin pühendada Haapsalu ühendatud kogudustele, kes tegid ühispöördumise HÕFFi sulgemiseks. Teeksin vastuettepaneku valge daami ärakeelamiseks. Minu meelest võib ka valgest daamist saada õudusunenägu. Saare-Lääne piiskop oli see, kes selle naise sinna seina sisse müüris. Ma saan aru, et kristlastel on juba sadu aastaid inimeste elu ära rikkumisega head lood seal Haapsalu kandis."