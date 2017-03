ERR.ee video: TMW jutt kultuuriprügist

Linnafestivali Tallinn Music Week (TMW) vestlussari "Jutud" küsib, kui suur on digitaalse muusika ökoloogiline jalajälg. Kas me õpetame homsetele inimestele eilset maailma? Mida linnaruumi disainis teha, et inimlikkus saaks ärisuhetesse pesa punuda? Kes tappis muusikažanri? Kas kevad saabub suurde meediasse pisut tõejärgselt ja veelgi meelelahutuslikumalt? Nendel ja muudel põletavatele teemadel arutletakse vestlussarjas "TMW jutud" esmaspäevast, 27. märtsist laupäeva, 1. aprillini festivali pop-up restoranis Tallinna Arhitektuuri- ja Disainigaleriis ning kohvikus Must Puudel.

Täpsema kava ja vestlusringide kirjeldused leiab TMW kodulehelt.