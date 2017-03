Otseülekanne kell 17: TMW jutt kultuuriprügist

Linnafestivali Tallinn Music Week (TMW) vestlussari „Jutud“ küsib ka, kui suur on digitaalse muusika ökoloogiline jalajälg. Kas me õpetame homsetele inimestele eilset maailma? Mida linnaruumi disainis teha, et inimlikkus saaks ärisuhetesse pesa punuda? Kes tappis muusikažanri? Kas kevad saabub suurde meediasse pisut tõejärgselt ja veelgi meelelahutuslikumalt? Nendel ja muudel põletavatele teemadel arutletakse vestlussarjas „TMW jutud“ esmaspäevast, 27. märtsist laupäeva, 1. aprillini festivali pop-up restoranis Tallinna Arhitektuuri- ja Disainigaleriis ning kohvikus Must Puudel. Luubi alla võetakse kultuuri ja kultuse piirid, tulevikus vajalikud oskused, nutirakenduste tõusev iive ja propaganda salapärased teed. Kinnas heidetakse ka tänapäeva üleküllastunud festivalimaastikule, küsides, mida on üldse enam mõtet korraldada ja kuidas teha seda nii, et eesmärk pühitseks abinõu?

Muusikaajakirjanikud, kes on aastakümneid jälginud ja mõjutanud mõtlemist muusikast ning sildistanud nähtusi jungle’ist grime’ini, otsivad vastuseid küsimusele, kas puhtaid žanreid ja ideoloogilisi vastandumist tänapäeva muusikaväljal enam eksisteeribki. Vestlusringis osalevad mõjukas popkultuuriloolane Simon Reynolds, MOJO ajakirjanik Kieron Tyler ja KEXP raadio programmijuht Kevin Cole.

Kõigile huvilistele avatud tasuta arutelud toimuvad 27. märtsist kuni 1. aprillini igal õhtul kell 17.00–18.00 TMW pop-up restoranis Arhitektuuri- ja disainigaleriis (Pärnu maantee 6) ning kl 18.30–19.30 kohvik-lokaalis Must Puudel (Müürivahe 20), kus laupäeval toimub vestlusring ka kell 15.30.



„TMW jutud“ ajakava (tumedaga märgitud jutud kanname üle)

Teisipäev, 28. märts

17.00-18.00 Kultuuriprügi – sorteerida või mitte? – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Telia Esitleb: Sex & Plants & Rock’n’Roll – Must Puudel (Müürivahe 20)

Kolmapäev, 29. märts

17.00-18.00 Tuleviku meedia / meedia tulevik – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Inimesed söönud, planeet terve – Must Puudel (Müürivahe 20)

Neljapäev, 30. märts

17.00-18.00 Who killed genre? – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Linnamõtlejad kapist välja! – Must Puudel (Müürivahe 20)

Reede, 31. märts

17.00-18.00 Mida Juku ei õpi... – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Tanz mit Laibach – Must Puudel (Müürivahe 20)

Laupäev, 1. aprill

15.30-16.30 Astrid Swan: haigevoodist lavalaudadele – Must Puudel (Müürivahe 20)

17.00-18.00 24 Hour Party People (Amy Lamé ja Eesti poliitikud linnakultuurist) – TMW pop-up kohvik (Pärnu maantee 6)

18.30-19.30 Festival - olla või mitte olla? – Must Puudel (Müürivahe 20)

Täpsema kava ja vestlusringide kirjeldused leiab TMW kodulehelt.