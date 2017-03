Gorillaz avaldas korraga neli uut lugu

23. märtsil avaldas virtuaalbänd Gorillaz korraga neli uut lugu ning teatas, et nende viies kauamängiv jõuab kuulajateni 28. aprillil.

Albumi "Humanz" esimene singel "Hallelujah Money", kus lõi kaasa Benjamin Clementine, jõudis avalikkuse ette juba aasta alguses. Nüüd on 28. aprillil ilmuvalt plaadilt avaldatud veel neli lugu, kus löövad kaasa teiste seas Vince Staples ja Jehnny Beth bändist Savages.

Gorillaze eelmine plaat kandis nime "The Fall" ja ilmus 2011. aastal.

Kuula lugusid siit:

"Ascension (feat. Vince Staples)"

"Saturn Barz (feat. Popcaan)"

"Andromeda (feat. D.R.A.M.)"

"We Got the Power (feat. Jehnny Beth)"