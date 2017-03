Jaanika Tammaru Mustast Kastist: meie peamine mõjutaja peabki olema loomise jõud

Kirjandusrühmituse Siuru asutamisest saab 2017. aasta suvel sada aastat, teater Must Kast saab sealjuures 27. märtsil kolme aasta vanuseks. Friedebert Tuglase poolt sõnastatud Siuru moto "Loomise rõõm - see olgu meie ainus tõukejõud" iseloomustab mingil määral ka Musta Kasti. Kuigi esimene rühmitus sai alguse esimese maailmasõja ajal, teine aga alles mõni aasta tagasi, on neil paljugi ühist.

Lavastaja Jaanika Tammaru sõnas "Aktuaalses kaameras", et nende peamine mõjutaja peabki olema loomise jõud. "See on üleüldse üks väga ilus mõte ja mulle meeldiks mõelda, et vähemalt meie teatri siseselt oleme me koos ning hoiame kokku."

Musta Kasti sünnipäevalavastus "Siuru sada" on ainest saanud Siuru albumitest ning tollaste kirjanike luuletustest. "Siuru sada" koosneb neljast erinevast loost, mis kõigi Musta Kasti lavastajate tõlgenduses algmaterjali kaudu üheks lavastuseks põimuvad. Lavale jõuab nii Johannes Vares-Barbaruse luule, August Gailiti novell "Fosfortõbi" , Friedebert Tuglase "Nägemused" ja Aleksander Tassa "Noa. Suve pastoraal".

Tammaru selgitas, et ülesande raskemaks muutmiseks valisid nad üksteisele materjalid. "Iga lavastaja sai selle teksti, mis talle kaaslased määrasid, mis annab võimaluse kõigil lavastajatel näidata oma käekirja ning eelistusi," sõnas lavastaja.

"Siuru sada" jõuab publiku ette vaid ühel korral.